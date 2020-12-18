В Москве более 67 тыс. человек посетили Дворец госуслуг на ВДНХ за два года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Дворец госуслуг на ВДНХ за два года посетили более 67 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Дворцу госуслуг на ВДНХ исполнилось два года. За это время он принял более 67 тысяч посетителей. Офис расположился в отреставрированном павильоне № 71 "Атомная энергия", которому полностью вернули исторический облик", - говорится в сообщении.

"Всего на ВДНХ можно получить более 270 услуг, при этом 98% из них предоставляются без привязки к месту жительства и регистрации. Для посетителей с детьми есть просторный детский уголок и комната матери и ребенка", - говорится в сообщении.

Кадастровый учет и регистрация прав недвижимости без поездок по РФ

Дворец госуслуг - единственный столичный центр "Мои документы", где можно оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости вне зависимости от его местонахождения на территории России. Уникальной услугой воспользовались почти 15 тыс. раз.

Центры госуслуг "Мои документы" были открыты в столице девять лет назад. Обратиться в них можно ежедневно с 08:00 до 20:00. Во Дворце госуслуг, как и во флагманских офисах, посетителей принимают с 10:00 до 22:00.