На востоке Москвы открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГКБ имени Д. Д. Плетнева открылся в районе Восточное Измайлово в Москве. Больница является одной из шести якорных онкологических клиник с полным спектром клинических возможностей для наблюдения и лечения пациентов с онкологией, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"В районе Восточное Измайлово на базе городской клинической больницы им. Д. Д. Плетнева после ремонта открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Он может принимать до 900 человек в день, а коечный фонд дневного стационара для проведения процедур химиотерапии увеличен до 24 коек. В дневном стационаре для пациентов обустроены просторные палаты, оборудованные современными удобными креслами и кроватями, отвечающие всем современным стандартам проведения курсов химиотерапии и соблюдения всех требуемых правил в связи с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

Новый Центр площадью почти 5 тыс. кв. м теперь расположен на Верхней Первомайской улице, дом 48, строение 1/3, куда он переехал из старого здания онкологического диспансера на улице Верхняя Первомайская улица, дом 29. В здании предусмотрены пандусы и два пассажирских лифта, в том числе для перемещения маломобильных групп граждан. Благодаря тому, что Центр входит в структуру ГКБ им. Плетнева и расположен на территории стационара, пациенты смогут получать консультации врачей смежных специальностей.

"Мы продолжаем развитие онкологической службы по новому стандарту, в соответствии с которым пациенты могут получать медицинскую помощь на всех этапах от обследования, лечения, проведения химио- и лучевой терапии и до диспансерного наблюдения пациентов в структуре одной медицинской организации. Такой подход позволяет сократить время постановки диагноза, а значит быстрее начать лечение", - приводятся в сообщении слова замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саиды Гаджиевой.