В Москве за сутки госпитализировали 1 784 человека с коронавирусом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Всего 6 937 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявили в Москве за последние сутки, 1 784 человека госпитализированы, сообщили в пятницу в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 6 937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 784 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 483 человека", - уточнили в штабе.

Среди заболевших 11,2% - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% - от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 722 178 случаев заражения, выздоровели 557 028 человек, умерли 10 243.