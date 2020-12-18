В Москве установили скульптуру святителя Луки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Скульптура святителя Луки (Войно-Ясенецкого) установили в Москве при центральной клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского в пятницу, сообщает Telegram-канал Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).

"Скульптуру святителя Луки (Войно-Ясенецкого) установили сегодня в парке при церковной больнице святителя Алексия. На прошлой неделе нашей больнице передали корпуса зданий в Переславле-Залесском, где святитель Лука в течение семи лет лечил людей и был главным врачом. Там будет открыт новый филиал. А месяц назад Академия живописи Глазунова преподнесла в дар больнице портрет святителя. Вот такая связь со святым врачом", - говорится в сообщении.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), хирург, ученый и богослов, в 2000 году был канонизирован РПЦ в лике священноисповедников. В 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали святителя Луки, которую вручают российским и иностранным медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств и вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

Центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского - это многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест, крупнейшее медучреждение РПЦ. В больнице принимают пациентов вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, обследование и лечение проводятся бесплатно. В 1992 году городская клиническая больница №5 была преобразована в Центральную клиническую больницу святителя Алексия митрополита Московского и передана РПЦ.