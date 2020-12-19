Технологии виртуальной реальности покажут жителям Москвы, какими будут строящиеся храмы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Цифровые инновации помогут жителям Москвы виртуально ознакомиться с тем, какими станут строящиеся в городе новые храмы. На одной из строек прихожанам будущего храма предлагают ознакомиться с конечным результатом строительства при помощи шлемов и очков виртуальной реальности, сообщил ТАСС депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

По его словам, храмы, которые строятся в рамках программы, оснащены всей цифровой линейкой контроля над ходом работ - от видеокамер на площадках до специальной системы электронного документооборота, предназначенной для хранения и сбора оперативных данных по каждому возводимому объекту.

"Даже системы пожарной безопасности у нас компьютеризированы. А на только начавшем строиться храме Дмитрия Донского в Северном Бутове прихожане могут при желании, используя виртуальные очки или шлем виртуальной реальности, погулять по будущему храму [в штабе строительства]", - сказал Ресин.

Он также отметил, что ряд храмов в Москве проектируются и будут строиться с применением информационного моделирования (ВIM), при этом элементы такого подхода уже распространены, поскольку все архитектурно-градостроительные решения разрабатываются в 3D-формате для обязательного внесения проектов на согласование в Москомархитектуру. Среди ярких примеров ВIM-моделирования Ресин назвал храм Дмитрия Донского в Северном Бутово и храм в честь священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице. "Храмовый комплекс новомучеников и исповедников Церкви Русской на Сретенке стал первым крупным примером, где на всех этапах своего создания вплоть до росписи храмовых фресок, использовались возможности информационного моделирования", - пояснил он.

При этом пока, по его словам, о тиражировании ВIM-технологий в храмостроении говорить преждевременно, поскольку Церковь предпочитает проверять инновации на практике. "Церкви не чужды новации, но их обязательно нужно проверить, обкатать. Храм это не машина для молитвы, это вещь рукотворная. 100% массовость в переходе на ВIM-моделирование для РПЦ пока преждевременна. Еще не созрели условия, чтобы разом перевести на этот подход проектно-строительные организации, вовлеченные в строительство храмовых объектов", - сказал куратор программы.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в основе которого лежит проектирование объекта как единого целого. Понятие BIM появилось в Градостроительном кодексе в 2019 году. Внедрение BIM позволяет оптимизировать бизнес-процессы и способствует выработке оптимальных решений при проектировании.

О программе

В 2020 году программе строительства православных храмов в Москве (так называемой Программе 200 храмов) исполнилось 10 лет. Ежегодно сдаются в эксплуатацию 10 храмов, а на 10 площадках начинается новое строительство. К настоящему моменту возведены 97 храмов, 80 из них сданы в эксплуатацию.

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.