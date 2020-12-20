Москва получила благодарность национальной премии "Победа"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Москва получила высокую оценку за организацию мероприятий в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, а также за вклад в гражданско-патриотическое воспитание в рамках национальной премии "Победа". Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020-й был объявлен Годом памяти и славы. За организацию памятных мероприятий и вклад в гражданско-патриотическое воспитание столицу отметили благодарностью национальной премии "Победа", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, всероссийские организации, волонтеры и жители столицы принимали участие в подготовке программы к Году памяти и славы. "Вместе мы провели такие памятные акции, как "Линия памяти", "Лица Победы", "Народная летопись народного ополчения", "Благодарим Вас за Победу", - уточнила Сергунина.