В Москве за сутки госпитализировали 1 574 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве за сутки составило 1 574, на искусственной вентиляции легких в больницах находятся 489 человек. Об этом сообщили в воскресенье в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 7 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших. За последние сутки госпитализировано 1 574 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 489 человек", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что 10,9% среди заболевших - дети, 39,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% - от 46 до 65 лет, еще 13,1% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.