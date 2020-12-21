Облачная погода и до одного градуса мороза ожидаются в Москве 21 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков, местами гололедица и до минус одного градуса ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от минус одного до плюс одного градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до пяти градусов мороза.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. В ночь на вторник она может опуститься до восьми градусов мороза.