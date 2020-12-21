В "Зарядье" запустили новогоднюю музыкальную карту

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю музыкальную карту запустили в понедельник в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"С 21 декабря парк "Зарядье" погрузит посетителей в музыкальную атмосферу Нового 2021 года. Во время прогулки гости будут слышать не привычную фоновую музыку, а специально составленные для пространств парка саундтреки с элементами радиоэфира", - сказал собеседник агентства.

В плейлист вошли композиции разных "космических" стилей, поздравления от друзей "Зарядья", а также новый музыкальный логотип парка, который теперь будет присутствовать в музыкальном оформлении "Зарядья" и его будущих видео.

"В качестве музыкальной темы парка "Зарядье" мы выбрали "Рассвет на Москве-реке" Модеста Мусоргского - удивительное по красоте, живописности и насыщенности вступление к опере "Хованщина". Кстати, интернет-поисковики в ответ на запрос "Рассвет на Москве-реке" выдают изображения восходящего солнца над Кремлем, над высоткой на Котельнической набережной, а с недавнего времени и над парящим мостом парка "Зарядье". Увертюра Модеста Мусоргского - это узнаваемый, очень понятный символ. Лучшей музыкальной основы для создания звуковой мнемоники парка трудно было найти", - рассказал директор парка Иван Демидов.

В пресс-службе добавили, что музыкальная карта парка посвящена одному из главных событий наступающего 2021 года - 60-летию первого полета человека в космос, полета Юрия Гагарина. И теперь, гуляя по парку, можно будет погрузиться в романтическую атмосферу 1960-1970-х годов или открыть для себя современную музыку.

"Для карты отобраны около 1 000 треков со всего мира, написанных в период с середины ХХ века до нашего времени. Вещание будет проходить в пяти зонах - у каждой будет отдельное музыкальное оформление. Так, например, в медиацентре будет звучать коллекция New Soviet Wave - современная отечественная музыка, навеянная мечтами о космосе", - пояснили в пресс-службе. Для Заповедного посольства, научно-познавательного детского центра, в котором расположился почти космический объект - оранжерея "Флорариум", выбрана музыка жанра Space Disco, зарождение которого пришлось на конец 1970-х и совпало с выходом саги "Звездные войны". Посетители Заповедного посольства услышат хиты Space, Zodiac, Жана-Мишеля Жарра, российских команд Kim & Buran, Zero Cult и других.