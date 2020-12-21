В Москве число госпитализаций с COVID-19 две недели держится на стабильном уровне

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всего 7 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявили в Москве за последние сутки, 1 585 человек госпитализированы. Количество госпитализаций в последние две недели держится на стабильном уровне, сообщили в понедельник в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 7 797 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 585 пациентов с COVID-19. Последние две недели число госпитализаций держится на стабильном уровне. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 487 человек", - уточнили в штабе.

Среди заболевших 12,6% - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% - от 46 до 65 лет, еще 12% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 743 697 случаев заражения, выздоровел 572 541 человек, умерли 10 469.