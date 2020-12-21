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В Москве открыли четвертый флагманский центр "Мои документы"

Его открыли в ТРЦ "Щелковский"
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Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин (справа)
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Четвертый флагманский центр "Мои документы" открылся в Москве в ТРЦ "Щелковский", его площадь составляет около 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хочу поздравить вас с новосельем.<...> Тут очень хорошая транспортная доступность, рядом с метро. Благоустройство выполнено очень хорошо, сам центр современный и красивый. Я надеюсь, что он будет пользоваться популярностью", - сказал Собянин.

По его словам, впервые вводится услуга по оказанию содействия индивидуальным предпринимателям и много других новшеств.

Мэр также поблагодарил сотрудников МФЦ, так как нагрузка не снижается, несмотря на пандемию коронавируса. С начала этого года центры посетили 17 млн человек.

"Работники МФЦ оказывают огромное содействие на время пандемии, включая работу кол-центров, которые работают на людей на самоизоляции и у которых есть какие-то вопросы по поводу пандемии. Они также оказывают содействие социальным и медицинским службам. Огромное спасибо вам", - добавил Собянин.

О центре

Новый флагман площадью около 2,5 тыс. кв. м открылся на четвертом этаже ТРЦ "Щелковский" - в том же здании, где ранее начал работу обновленный Щелковский автовокзал (Щелковское шоссе, 75).

Во флагманском центре будут работать 84 окна приема, а также популярные дополнительные сервисы: медкабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания "Мое кафе".

Флагманский центр "Мои документы" ВАО в ТРЦ "Щелковский" стал уже четвертым по счету в Москве - после офисов в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити"), ЮЗАО (ТЦ "Спектр") и ЮАО.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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