Бывшие помзоны "Осташковское шоссе" и "Грайвороново" реорганизуют в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о реорганизации территорий бывших промышленных зон "Осташковское шоссе" и "Грайвороново", на их месте появится жилье и социальная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в понедельник.

"Решение об установлении границ комплексного развития территории в отношении двух бывших промышленных зон на северо-востоке и юго-востоке города принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в четверг, 17 декабря. На месте производственных зон "Осташковское шоссе" и двух территорий в промзоне "Грайвороново" появятся общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что суммарно все эти территории занимают более 35 га. На территории "Осташковское шоссе" появится жилая застройка площадью 61,5 тыс. кв. м с объектами социальной инфраструктуры площадью почти 13 тыс. кв. м. В "Грайвороново" под производственные и административно-деловые сооружения определено 55,5 тыс. кв. м, а под жилье и социальные объекты - 313 тыс. кв. м.

По словам заммэра, всего в 2020 году на Градостроительно-земельной комиссии города одобрены для дальнейшего развития 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в том числе "Красный строитель", "Бережковская набережная", "Капотня", "Выхино", "Трикотажная", "Перово", "Теплый стан", "Никулинская", "Кунцево", "Свиблово", "Коровино" (проект 2), "Верхние котлы". Помимо этого, в 2020 году было заключено два первых договора КРТ - "Октябрьское поле" и "Коровино".

"Еще по трем территориям приняты решения о комплексном развитии по инициативе города. Договоры на развитие бывших промзон "Братцево", "Чертаново" и "Южное Бутово" будут заключены в 2021 году. Комплексное развитие более 30 га этих территорий предусматривает строительство современных объектов производственного и общественно-делового назначения, а также жилой застройки, объектов под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в проекты составит около 36,7 млрд рублей, будут созданы более 6,8 тыс. рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 3,5 млрд рублей в год", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также в этом году приняты решения о внесении изменений в правила застройки и землепользования города Москвы в части установления границ КРТ двух территорий бывших промзон "Автомоторная" и "Алтуфьевское шоссе".