Арт-ярмарка Cosmoscow в 2021 году состоится с 10 по 12 сентября

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в 2021 году 10-12 сентября в Гостином дворе в Москве. Она, как и в этом году, состоится в гибридном формате, сообщает пресс-служба мероприятия в понедельник.

"9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в московском Гостином дворе с 10 по 12 сентября 2021 года. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 9 сентября", - говорится в сообщении.

Ярмарка вновь пройдет в гибридном формате - параллельно с мероприятием в Гостином дворе на официальном сайте ярмарки будет платформа Cosmoscow Online. Также во второй раз состоится ярмарка-сателлит blazar. Ее проведение намечено на 8-12 сентября в Музее Москвы. Отбор заявок на участие запланирован на февраль - март.

В этом году Cosmoscow проходила 11-13 сентября. Галерейные продажи составили €2,4 млн. В общей сложности ярмарку в Гостином дворе посетили 9,6 тыс. человек - максимальное возможное количество с учетом ограничений Роспотребнадзора. Посещение осуществлялось по сеансам с фиксированным временем входа, квота по количеству людей на каждый сеанс составила 600 человек.