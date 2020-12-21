Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Температура в ближайшие дни в Москве опустится до минусовой отметки, синоптики обещают местами небольшой снег, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Во вторник, 22 декабря, будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит минус три - минус пять градусов, ночью возможна сильная гололедица. В среду днем синоптики обещают местами небольшой снег. Ночью температура опустится до минус шести - минус восьми градусов", - говорится в сообщении.

В четверг, 24 декабря, ожидается небольшой снег, днем будет минус 2 - минус 4 градуса, а ночью - до минус 10. В пятницу температура воздуха составит минус 2 - минус 7 градусов, и снова пройдет снег. Ночью синоптики обещают 3-8 градусов мороза. В субботу, 26 декабря, температура днем составит до минус 6 градусов, возможен снег.