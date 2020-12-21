В московском метро появились билеты "Тройка" и "Единый" к 30-летию столичного главка МЧС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Брендированные к 30-летию столичного главка МЧС билеты "Тройка" и "Единый" поступили в кассы и автоматы Московского метрополитена. Также в столичной подземке к памятной дате пройдут тематические выставки, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В московском метро стартует поистине героическая неделя: 27 декабря МЧС России исполнится 30 лет, и мы поздравляем сотрудников чрезвычайного ведомства с этим праздником! Сегодня в кассы и автоматы метро в продажу поступили брендированные "Тройки" и "Единые" лимитированной серии, которые мы выпустили вместе с Главным управлением МЧС России по Москве", - говорится в публикации.

Уточняется, что 22 декабря на станции "Выставочная" Филевской линии в галерее "Метро" откроется выставка, в рамках которой представят 30 репортажных фотографий сотрудников МЧС в эпицентре чрезвычайных ситуаций.

"С пятницы, 25 декабря, и до 11 января на "Воробьевых горах" вы сможете воочию увидеть впечатляющую амуницию спасателей: от брандспойтов XIX века до современных костюмов и огнетушителей. За 30 лет только московские спасатели и пожарные устранили более 120 тыс. пожаров и других опасных ситуаций и спасли более 150 тыс. жизней", - отмечается в публикации.