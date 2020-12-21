Жителей Москвы предупредили о рассылке поддельных единых платежных документов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Случаи рассылки поддельных единых платежных документов (ЕПД) зафиксировали в Москве, они приходят на электронную почту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства, распространенном в понедельник.

"В Москве зафиксированы случаи рассылки поддельных единых платежных документов - уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их предложенным мошенниками способом. Если потребитель приступил к оплате, введя реквизиты банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой удобный момент", - говорится в сообщении.

Жителей призвали быть внимательными и проверить перед платежом, что уведомление прислала управляющая компания. Долговые ЕПД на электронную почту могут приходить только в том случае, если жители самостоятельно подписались на данную услугу в личном кабинете на mos.ru.

Если эта услуга действительно подключена, нужно внимательно изучить документ, не стоит торопиться оплачивать выставленный счет. В его подлинности можно убедиться в личном кабинете на mos.ru, куда поступают платежки ежемесячно. Также можно сравнить электронный ЕПД с бумажным экземпляром, который приходит в обычный почтовый ящик.

Как отмечается, поддельную платежку можно определить по нескольким признакам."В подлинном ЕПД всегда указаны ФИО и адрес плательщика, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, начисления по виду услуги, льготы и перерасчеты, общая и жилая площади квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дата создания ЕПД и дата последней оплаты", - поясняется в материале.

Важно также иметь в виду, что внешняя сторона ЕПД, доставляемых в почтовые ящики, при наличии задолженности имеет заголовок "Долговой документ" и окрашена в розовый цвет.