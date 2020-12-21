Участок БКЛ московского метро от "ЦСКА" до "Делового центра" заработает с 22 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Станции Большой кольцевой линии московского метрополитена на участке "ЦСКА" - "Деловой центр" будут открыты с утра во вторник 22 декабря. Бесплатные автобусы КМ на северо-западе Москвы в понедельник работают до ночи, сообщается в Тwitter-аккаунте Мосметро.

"На день раньше откроем участок "ЦСКА" - "Деловой центр" Большой кольцевой линии (11). С открытия метро во вторник, 22 декабря, станции "Хорошевская" и "Шелепиха" будут работать в штатном режиме. Изменилась схема движения на Солнцевской линии (8А): поезда продолжат курсировать от "Рассказовки" до "Делового центра", - говорится в сообщении.

Участок "ЦСКА" - "Деловой центр" закрыли для того, чтобы специалисты смогли подготовиться к открытию новых станций БКЛ - "Карамышевской" и "Мневников". Чтобы интегрировать их с действующей сетью метро, было приостановлено пассажирское движение. После открытия новых станций западного участка БКЛ почти 40 тыс. москвичей смогут экономить на поездке до 40 минут.

БКЛ - крупнейший проект в истории столичного метростроения. Ее протяженность составит 70 км. Новое кольцо подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза. На Большой кольцевой линии будут 31 станция и три электродепо. Сейчас на линии работают девять станций. Еще три планируют подготовить к открытию до конца года, это "Мневники" и "Карамышевская" на западном участке, а также "Электрозаводская" на северо-восточном участке БКЛ.