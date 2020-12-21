"Каро" откроет около десяти новых площадок в Москве в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря./ТАСС/. Сеть кинотеатров "Каро" планирует открыть в столице около десяти новых площадок в 2021 году. Об этом сообщила президент сети Ольга Зинякова в интервью телеканалу РБК в понедельник.

"На 2021 год запланировано открытие около десяти площадок. Они уже находятся на финальной стадии строительства, торговые центры", - сказала она.

По мнению Зиняковой, новые кинотеатры станут знаковыми местами для своих районов. "Открытие таких площадок, которые мы с партнерами сформировали, - это, конечно, будет совершенно новый уровень для людей, которые ходят в кино <...> Это все современные технологии, которые будут доступны в районе", - отметила она.

При этом средняя стоимость билетов в 2021 году останется почти без изменений, считает Зинякова. "Кино останется по-прежнему самым доступным развлечением", - рассказала президент.

Ранее театры, концертные залы и кинотеатры в столице обязали продавать не более 25% билетов на одно мероприятие в период с 13 ноября до 15 января включительно.