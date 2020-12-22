БКЛ возобновила работу в штатном режиме после закрытия для интеграции новых станций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большая кольцевая линия Московского метрополитена возобновила работу после закрытия для интеграции новых станций линии, сообщается во вторник в Twitter метрополитена.

"Все станции Большой кольцевой линии работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Солнцевской линии поезда курсируют от станции "Рассказовка" до станции "Деловой центр".

Участок "ЦСКА" - "Деловой центр" закрыли 12 декабря для того, чтобы специалисты смогли подготовиться к открытию новых станций БКЛ - "Карамышевской" и "Мневников". Чтобы интегрировать их с действующей сетью метро, было приостановлено пассажирское движение.

БКЛ - крупнейший проект в истории столичного метростроения. Ее протяженность составит 70 км. Новое кольцо подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза. На Большой кольцевой линии будет 31 станция и три электродепо. Сейчас на линии работают девять станций. Еще три планируют подготовить к открытию до конца года, это "Мневники" и "Карамышевская" на западном участке, а также "Электрозаводская" на северо-восточном участке БКЛ.