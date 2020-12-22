В Москве обнаружили более 15 тыс. археологических находок за 2020 год

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 15 тыс. археологических находок обнаружено в Москве в 2020 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"В части археологических находок 2020 год получился очень интересным. Порядка 15 тыс. было обнаружено за сезон. Фактически еще столько же после камеральной, реставрационной обработки пополнят наши музейные фонды", - сказал Емельянов.

Он добавил, что в 2020 году московские археологи работали на 40 площадках. На более половины из них реставрационные работы будут продолжены в новом сезоне.

"Одной из крупных площадок 2020 года стал старейший кинотеатр "Художественный". <...> Там были <...> находки, связанные с бытом москвичей", - сказал Емельянов.

Так, например, во время реставрации "Художественного" была найдена бутылка шампанского конца XIX века. По форме она мало чем отличается от современных бутылок. После реставрации эта находка займет свое место в музейном фонде России.

По словам Емельянова, на этой площадке также были обнаружены посуда из фарфора и флакон духов XX века.