В Москве упростили порядок предоставления грантов по имущественным и земельным платежам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы упростили порядок предоставления грантов собственникам объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиниц для компенсации имущественных и земельных платежей, которые можно получить в рамках городских антикризисных мер поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сейчас на рассмотрении правительства Москвы находятся около 290 заявок на получение грантов от владельцев коммерческой недвижимости. Несколько положительных решений уже приняты: поддержку получат владельцы 21 объекта, среди которых пять гостиниц, два торговых центра, четыре магазина, девять кафе и ресторанов и один банный комплекс, ее общий объем составил 26,7 млн рублей. Принятые изменения позволят ускорить процедуру рассмотрения заявок на получение грантов. Заявки принимаются на портале www.investmoscow.ru до конца года", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что работа с поступившими до 31 декабря включительно заявками, будет продолжена в 2021 году. Решение упростить процедуру выдачи грантов было принято по просьбам представителей бизнеса, которые поступали, в том числе, на специальную горячую линию Центра поддержки экономики города Москвы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, благодаря внесенным изменениям в случае превышения в расчетах претендента суммы гранта над размером подлежащих компенсации налогов уполномоченные органы правительства Москвы смогут самостоятельно - при согласии претендента - эту ошибку исправить, не приостанавливая процесс рассмотрения заявки на срок, необходимый для получения скорректированного расчета.

"Кроме того, претендентам, которые не успели до подачи заявки зарегистрировать в Росреестре дополнительные соглашения о снижении арендной платы своим арендаторам, разрешается предоставить их в процессе рассмотрения заявки. При этом рассмотрение заявки будет приостановлено до момента предоставления претендентом копий зарегистрированных дополнительных соглашений, но не позднее 30 июня 2021 года. Также устранены неопределенности, которые усложняли процедуру рассмотрения заявок", - добавил Пуртов.