Жители Москвы могут посетить онлайн-туры по европейским столицам 26 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Трансляция экскурсий, лекций, конкурсов и мастер-классов покажут в рамках онлайн-марафона "День реставрации" для жителей Москвы 26 декабря, можно будет посетить онлайн-туры по европейским столицам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Столичный департамент культурного наследия приглашает всех желающих стать участниками познавательного онлайн-марафона "День реставрации". С 13:00 до 21:00 26 декабря на YouTube-канале ведомства будет идти трансляция экскурсий, лекций, конкурсов и мастер-классов. Все они посвящены культуре, истории, архитектуре, а еще новогодним и рождественским традициям Москвы и других европейских столиц", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, зрителей ждут онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами. Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником - Олегом Табаковым.

Участникам викторины предстоит ответить на вопросы об архитектуре столицы и новогодних традициях разных эпох. Квиз пройдет в формате виртуальной экскурсии от площади Арбатские Ворота до Никитского бульвара. Гид будет задавать вопросы о зданиях или улицах, которые экскурсанты увидят во время онлайн-прогулки. В конце трансляции объявят победителя, который получит памятный подарок.

"В преддверии Нового года и Рождества мы проведем четвертый и последний в этом году онлайн-марафон. В течение субботы все желающие смогут совершить виртуальные прогулки по Москве, Праге и Вене, заглянуть в отреставрированные коммунальный корпус Дома Наркомфина и Северный речной вокзал. Закончится "День реставрации" трансляцией рождественского концерта из католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии", - добавил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в материале.

В этом году столичный департамент культурного наследия провел несколько онлайн-марафонов. Так, 15 августа в виртуальном формате отметили профессиональный день археологов.