Сервис для поиска потерявшихся животных запустили на портале mos.ru

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев запустили на портале mos.ru. Он позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в Москве, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Каждый год на улицах столицы находят более 3 тыс. питомцев. Чтобы решить эту проблему, мы создали новый инструмент для поиска потерявшихся животных, который позволит создать единый реестр пропавших и найденных собак и кошек. Таким образом, хозяева смогут найти своих любимцев, а другие горожане - помочь им в этом", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Город создает единую цифровую экосистему, в которой полезные услуги и сервисы для себя могут найти все жители: семьи с детьми, автомобилисты, представители бизнеса и строительной отрасли, а также москвичи с домашними животными.

"Постепенно в городе создается комплекс онлайн-возможностей для горожан с домашними животными. И теперь в столице появился принципиально новый сервис, который поможет тем, кто потерял своего любимца, его найти. Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию. Так в Москве будет формироваться единая городская база пропавших и найденных животных, а создавать ее будут сами жители", - пояснил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Новый сервис "Поиск пропавших и найденных животных" находится на портале mos.ru, в разделе "Услуги", категории "Животные и окружающий мир". При переходе на страницу рекомендуется указать цель обращения ("Животное пропало" или "Животное найдено") и нажать на кнопку "Найти". После этого пользователь может посмотреть уже размещенные другими жителями объявления о пропавших или найденных животных.