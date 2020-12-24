Строительство двух платформ началось на станции Лесной Городок Киевского направления МЦД-4

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Железнодорожники приступили к возведению двух пассажирских платформ на станции Лесной Городок Киевского направления будущего МЦД-4, расположенной в Одинцовском районе Московской области. Их оборудуют навесом на всю длину, современной навигацией и освещением, сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"На станции Лесной Городок будущего МЦД-4 началось строительство двух платформ. В минувшие выходные железнодорожники перенесли пути в пределах строящейся станции на расстояние, необходимое для строительства платформы. Кроме того, были установлены новые опоры контактной сети. Строительство ведется без остановки движения поездов", - говорится в сообщении.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на временной деревянной платформе. Доступ к новым платформам будет обеспечивать подземный переход. Его длина составляет 51 м, он имеет четыре выхода: два к железнодорожным путям и два и два - на улицу Железнодорожная. В вестибюле разместятся кассы, турникеты, для удобства маломобильных граждан установят три лифта и шесть эскалаторов.

Также на станции ведутся работы по строительству эстакады, которая заменит существующий одноуровневый переезд 27 км возле станции Лесной Городок, что повысит безопасность движения. Завершить работы по реконструкции станции планируется до конца 2022 года.