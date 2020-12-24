МЧС распространило экстренное предупреждение о метели 25 декабря в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Метель и сильный ветер ожидаются 25 декабря в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию Москвы во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в Новой Москве мокрый снег. Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в главке.

В МЧС рекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию. Также следует избегать обгонов, перестроений, опережений. Автомобиль лучше всего парковать вдали от деревьев. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.