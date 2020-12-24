Пассажиров московского метро будут чаще проверять на входе в новогодние праздники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности усилят в московском метро в новогодние праздники. В подземке будут работать полицейские-кинологи, а пассажиров на входе будут проверять чаще, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В новогодние каникулы проверять безопасность метро будут собаки вместе с полицейскими-кинологами. Мы также усилим другие меры безопасности в метрополитене - пассажиров могут чаще проверять в зоне досмотра", - значится в публикации.

Там уточнили, что досмотр при входе в подземку проходят все, а особое внимание уделяется пассажирам, если срабатывают специальные устройства: "Например, в ноябре так проверили 12,6 млн пассажиров".

Как сообщалось, количество сотрудников безопасности, в том числе на входе в московский метрополитен, вырастет на 20%. "Новогодние праздники - время, когда горожане гуляют и отдыхают. Для нас важно не допустить даже минимальной угрозы вашей безопасности", - заключается в публикации.