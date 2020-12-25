Свыше 20 категорий счетов теперь можно оплатить в приложении "Госуслуги Москвы"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Разработчики выпустили обновленную версию мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Теперь там можно оплатить более 20 категорий счетов, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва системно развивает городскую цифровую экосистему, чтобы жители могли получать и оплачивать все необходимые услуги онлайн, в том числе в мобильных приложениях. Ранее в разделе "Мои начисления" можно было оплатить только коммунальные услуги, электроэнергию, кружки, секции и автомобильные штрафы. Теперь пользователи могут оплатить счета более чем 20 категорий. Среди них - оплата начислений за домашний телефон МГТС, счета за транспортные услуги, а также услуги органов исполнительной власти, ЗАГСов и другие начисления", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Мобильные сервисы" столичного департамента информационных технологий Олега Филимонова.

Раздел "Мои начисления" расположен в приложении на странице "Услуги". Счета к оплате в нем отобразятся автоматически, если в профиле пользователя на mos.ru указаны код плательщика, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении и других документов. Данные с mos.ru в приложении синхронизируются автоматически. Также пользователи могут добавить дополнительные сведения для поиска счетов в приложении, указав в разделе "Профиль", например, код плательщика и данные прибора учета электроэнергии для получения единого платежного документа (ЕПД) и оплаты электричества.

Оплачивать счета пользователи могут как банковской картой, так и со счета мобильного телефона или при помощи Apple Pay. С момента запуска в 2012 году приложение скачали уже 6 млн раз.