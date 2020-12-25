Посещаемость "Аптекарского огорода" в Москве снизилась за 2020 год в пять раз

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Посещаемость Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве уменьшилась в пять раз в 2020 году, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе учреждения.

"Ввиду коронавируса и множества ограничений в 2020 году "Аптекарский огород" посетили намного меньше людей, чем в прошлые годы. Согласно нашей статистике, всего в 2020 году было 100 тыс. посетителей, а обычно 500 тыс.", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что "Аптекарский огород" продолжает испытывать сильные финансовые трудности.

"Выставки проводить пока нельзя, поэтому мы приглашаем жителей и гостей столицы на наши постоянные экспозиции, в числе которых и новая экспозиция, посвященная японским искусствам. Также открыты тропики с огромными пальмами, бананами и какао, экспозиции самых эффектных насекомых планеты и портретов экзотических растений", - добавили в учреждении.

Ранее в связи со сложной финансовой ситуацией, которая возникала из-за временного закрытия по случаю пандемии коронавирусной инфекции, Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" объявлял сбор средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля. Необходимые средства удалось собрать благодаря спонсорам и неравнодушным горожанам.

Ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории (ООПТ).