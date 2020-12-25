МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. человек обеспечат соблюдение порядка в столице в новогоднюю ночь. В связи с эпидемической обстановкой в городе москвичей просят избегать мест массового скопления людей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Около 3,5 тыс. человек будут охранять правопорядок в Москве в новогоднюю ночь. В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и действием в городе Москве режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в новогоднюю ночь в центральной части города для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан планируется задействовать 2 тыс. полицейских и 1,5 тыс. представителей Росгвардии. В остальные дни новогодних каникул с 1 января по 10 января 2021 года ежедневно службу будут нести около 1,1 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

"В обеспечении безопасности при проведении фейерверков будет задействовано порядка 1,1 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фейерверков будет ограничено движение транспорта на следующих участках: Большой Москворецкий мост, улица Москворецкая, Москворецкая набережная, Раушская набережная, Кремлевская набережная, Софийская набережная, Озерная аллея, улица Федосьино, улица Кадырова, ул. Физическая и Центральная в городе Троицке", - добавили в пресс-службе.

В соответствии с требованиями указа мэра Москвы от 10 ноября № 107-УМ, с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в период с 23:00 мск до 6:00 мск приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг; а также приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах.

"Уважаемые москвичи и гости города, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и желает всего самого наилучшего! Помните, что Новый год - семейный праздник, встречайте его дома! С учетом эпидемиологической обстановки просим вас проявить понимание и ограничить посещение мест с массовым пребыванием людей", - заключили в департаменте.

В новость были внесены изменения - (11:41 мск) - добавлены подробности.