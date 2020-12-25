Тринадцать катков проекта "Московские Сезоны" будут работать 31 декабря до 22:00

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Открытые ледовые катки будут работать на 13 фестивальных площадках цикла "Московские Сезоны" 31 декабря до 22:00. Количество посетителей на льду ограничено с помощью предварительной электронной записи из-за ситуации с распространением в городе коронавируса, посетителям площадок необходимо носить маски и перчатки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В период с 11 декабря 2020 года по 31 января 2021 года запланирована работа фестивальных площадок цикла "Московские Сезоны", на 13 из которых будут работать открытые ледовые катки <...> Специальные праздничные мероприятия, в том числе ледовые представления и спектакли, на катках не запланированы. В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации администраторами катков будет проводиться термометрия всех посетителей, а также проверка наличия средств индивидуальной защиты - медицинских масок и перчаток", - сообщили в пресс-службе.

Вход на территорию ледовых площадок будет осуществляться только по предварительной электронной записи: предельное количество посетителей - от 27 до 75 в зависимости от площади катка. Также предусмотрены технологические окна для проведения необходимых санитарно-дезинфекционных мероприятий. Режим работы катков: в будние дни с 11:00 до 22:00; в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00; 31 декабря 2020 года с 10:00 до 20:00.

"В целях безопасности все ледовые площадки ежедневно будут обследоваться кинологами со служебными собаками. Для обеспечения охраны общественного правопорядка предусмотрено дежурство нарядов полиции и работников частных охранных организаций", - подчеркнули в департаменте.

Там уточнили, что фестивальные площадки расположены по следующим адресам: Красная площадь ГУМ каток (без застройки торговых точек и карусели); ул. Профсоюзная, вл. 41; ул. Городецкая, вл. 1; Волгоградский пр-т, вл. 119А (пл. Славы); ул. Митинская, вл. 31; ул. Святоозерская, вл. 1; ул. Перерва, вл. 52; ул. Матвеевская, вл. 2; сквер у Гольяновского пруда; Бульварная зона, 16 мкрн (у корп. 1606); станция метро "Алма-Атинская"; пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская; Коптевский б-р., вл. 18 (парк Бригантина); ул. Вешняковская, вл. 16.