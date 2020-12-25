Фестиваль орхидей пройдет в "Аптекарском огороде" в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фестиваль орхидей "Тропическая зима" планируют провести в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в столице. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе учреждения.

"Благодаря поддержке ректора МГУ Виктора Садовничего мы планируем открыть экспозицию редких орхидей со всего света. Ориентировочно наш ежегодный фестиваль "Тропическая зима" откроется 30 декабря и продлится до апреля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на данный момент в "Аптекарском огороде" открыты постоянные экспозиции, в числе которых и новая экспозиция, посвященная японским искусствам. Открыты тропические оранжереи с огромными пальмами, бананами и какао.

"Но наши зрелищные новогодние концерты пока перенесены в другие необычные места - в автомузей, московскую консерваторию и оранжерею", - пояснили в учреждении.

В связи со сложной финансовой ситуацией, которая возникла из-за временного закрытия, Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" объявлял сбор средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля. Необходимые средства удалось собрать благодаря спонсорам и неравнодушным горожанам.

Ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.