Жителей 128 домов в Москве переселили в 2020 году по программе реновации старого жилфонда

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. московских семей получили квартиры в новых домах в 2020 году по программе реновации старого жилищного фонда. При этом за последние 10 лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город продолжает реализовывать масштабную жилищную политику, и с каждым годом темпы увеличиваются. Флагманским проектом сегодня является реновация старого жилищного фонда. С начала ее реализации на территории Москвы стартовало отселение 202 многоквартирных домов, в которых проживают 29 823 человека из 12 548 семей. В 2020 году новое равнозначное жилье в Москве по программе реновации получили более 3 тыс. семей из 128 старых домов", - сказал руководитель департамента Максим Гаман, чьи слова приводит пресс-служба.

Гаман уточнил, что москвичи переехали в комфортные квартиры, которые расположены в 52 новостройках в девяти округах столицы: на востоке, западе, северо-востоке, севере, юго-востоке, юге, юго-западе, а также в ЦАО и ТиНАО.

"За последние 10 лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза. В начале 2010 года на жилищном учете стояли 136,7 тыс. семей, а к декабрю 2020 года этот список составил 50,6 тыс. семей. В 2020 году он сократился более чем на 5 тыс. позиций. К последней декаде декабря количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, стало меньше 50 тыс.", - сказал Гаман.

Он также отметил, что Москва лидирует в РФ по обеспечению жильем детей-сирот. За 10 лет - с 2011 по 2020 год - город предоставил им почти 6,3 тыс. благоустроенных квартир.

"Правительство Москвы планомерно передает в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов нежилые помещения в этих домах и землю - придомовую территорию. Также с апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города земельные участки под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. С начала 2020 года москвичи выкупили у города 30 земельных участков под ИЖС общей площадью 2,7 га на общую сумму 46,4 млн рублей и благодаря новой льготе сэкономили 69,6 млн рублей", - заключил Гаман.