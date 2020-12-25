Более 400 ДТП с участием пьяных водителей произошло в Москве с начала года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых были погибшие и пострадавшие, произошло в Москве за 11 месяцев этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам 11 месяцев текущего года зарегистрировано 404 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в результате которых погибли и пострадали люди", - говорится в сообщении.

Также в управлении призвали водителей в период корпоративов и новогодних праздников не садиться пьяными за руль. "В предновогодний период, когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск таких ДТП. Причиной этому может стать пренебрежение соблюдением дорожных норм со стороны водителей транспортных средств. Управление Госавтоинспекции Москвы убедительно просит автолюбителей проявлять максимальную ответственность в вопросах безопасности дорожного движения и не допускать управления автомобилем в нетрезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В столичной ГИБДД также отметили, что с 25 по 26 декабря наряды ДПС проведут целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.