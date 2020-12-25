В Москве наградили заслуженных жителей столицы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным жителям столицы, в частности орден Александра Невского получил лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

"В этот по-настоящему зимний день поздравляю вас с наступающим Новым годом и с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов, но их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране и, конечно же, к своей профессии, которой вы посвятили свои жизни, огромное вам спасибо", - сказал Собянин, отметив, что год был непростой, можно сказать "полувоенное время", год стал испытанием для всех горожан.

"Меня часто спрашивают, как городу удается справляться с этой ситуацией, с которой многие города мира не смогли справиться. Мы сегодня видим - в Европе города закрываются, вводятся комендантские часы, ограничивается всякая деятельность, <...> конечно, это стало возможным, потому что все городское сообщество, москвичи вместе плечом к плечу встали на борьбу с этой заразой. <...> Практически все. Не было ни одной отрасли, которая бы не подключилась к этой сложной работе. Все помогали в той или иной мере. Мы бы по отдельности ничего бы не сделали", - сказал мэр.

По его словам, ключевую роль, конечно, сыграли врачи, но им было бы намного сложнее без поддержки, понимания и без сотрудничества с другими отраслями. "Я желаю вам в наступающем году доброго настроения, оптимизма, уверенности, что победа будет за нами. Вам всем лично спасибо огромное от москвичей", - заключил мэр.

В частности, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен член центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" Ефим Басин.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского отмечен Николай Расторгуев - солист группы "Любэ". За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами, орденом Почета награжден советник председателя Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации Саубянов Харис.

О награжденных

Кроме этого, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу отмечены: орденом Дружбы - гендиректор ООО "СРК Гарантия качества" Дмитрий Илясов; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - исполнительный директор Международного содружества общественных объединений - обществ дружбы с народами зарубежных стран Марина Кузнецова; учитель русского языка и литературы школы №1239 Татьяна Давыдова.

Помимо этого, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм награжден ряд столичных медиков, в частности, главная медицинская сестра Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Коротина Елена получила медаль Луки Крымского.

Также за большие заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание "Народный архитектор Российской Федерации" присвоено заместителю генерального директора - главному архитектору Проектного института уникальных сооружений "Арена" Дмитрию Бушу. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено члену Союза театральных деятелей Российской Федерации Полетаеву Валерию.

Также москвичи отмечены почетными званиями и благодарностью президента Российской Федерации. Кроме того, мэр вручил награды города, например, был отмечен епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов Аркадий Викторович), председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) за многолетнюю плодотворную деятельность, большой личный вклад в реализацию социально значимых и благотворительных проектов, организацию работы по оказанию помощи и духовной поддержки пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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