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Снег, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве 26 декабря

Ветер ожидается юго-западный

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 2 - ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

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