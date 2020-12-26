Снег, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве 26 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 2 - ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.