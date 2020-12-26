В Москве выполнили 30 тыс. заявок по доставке дров для жителей на самоизоляции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Городские службы выполнили 30 тыс. заявок по доставке дров на дачные и садовые участки жителей Москвы, которые находятся на самоизоляции. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

"С конца сентября выполнено 30 тыс. таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - сказал Бирюков.

По его словам, дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.