В Москве взломали дверь работающего после полуночи ресторана

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ОАТИ вместе с полицией проверили ресторан Choice Moscow, который работал после 23:00, попасть внутрь удалось только с применением спецсредств. Об этом в субботу журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проверили ресторан Choice Moscow по адресу Лужнецкая наб., 2/4 строение 27, в котором на момент обследования - в 0:55 - продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, в клубе осуществлялось курение кальянов и сигарет.

"Сотрудниками заведения создавались всяческие препятствия для проведения обследования. Так была заблокирована дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции полиции при помощи спецсредств. Таким образом, был нарушен указ мэра Москвы №68 о приостановлении представлении услуг общественного питания гражданам с 23:00 до 6:00", - сказал Поповский.

Он отметил, что в отношении организации будут применены меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости его закрытия. За соответствующие нарушения администрации заведения, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф вырастет до 1 млн рублей.