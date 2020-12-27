{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

До 7 градусов мороза и гололедица ожидаются в Москве 27 декабря

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе будет минус 7 - 5 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 12 градусов.

Ветер западный, 5 - 10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус 10 - 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Общее число умерших в городе за время пандемии достигло 10 913
Читать полностью