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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 063

Всего в городе вылечились 604 604 пациента

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 063 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 063 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 604 604", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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