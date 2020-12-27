Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 063

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 063 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 063 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 604 604", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.