Квест по новогодним фильмам появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новый онлайн-квест запустили на портале "Узнай Москву". Он посвящен новогодним фильмам, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Квест посвящен фильмам, без которых многие из нас уже не представляют новогодние праздники. Среди них - "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Чародеи", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и другие. Ответив на вопросы, пользователи смогут освежить в памяти эпизоды из любимых кинолент и узнать больше об истории их создания", - приводятся в сообщении слова куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.

Первые вопросы викторины посвящены киноленте Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Хотя фильм вышел на экраны почти 45 лет назад, секреты постановки некоторых сцен заставят игроков поломать голову. Например, им предстоит ответить, где именно сняли банный эпизод встречи старых друзей.

"Часть заданий посвящена новогодней сказке "Чародеи" Константина Бромберга по сценарию братьев Бориса и Аркадия Стругацких. Этот двухсерийный фильм вышел в прокат в 1982 году. Главные роли в нем сыграли Александр Абдулов и Александра Яковлева. Зрителям картина запомнилась нетривиальной историей из жизни современных волшебников и веселой песней "Три белых коня", - говорится в сообщении.

"Узнай Москву" - это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале можно найти описания более двух тысяч памятников, музеев и исторических мест Москвы. Здесь собраны сведения о знаменитых деятелях науки и искусства, опубликовано 140 тематических маршрутов по районам и достопримечательностям столицы. Также на сайте проекта доступно 76 онлайн-квестов.