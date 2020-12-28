На сервисе Russpass появилась информация о главных достопримечательностях Крыма

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Информацию о главных достопримечательностях Крыма добавили на московский туристический сервис Russpass. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На Russpass размещена информация о главных символах Крыма - дворце-музее "Ласточкино гнездо", Юсуповском и Воронцовском дворцах. Еще одна знаковая достопримечательность - руины бывшей столицы Боспорского царства, античного города Пантикапей. Они находятся в центре Керчи на склонах горы Митридат", - говорится в сообщении.

Пользователи сервиса также могут узнать про Аджимушкайские каменоломни. Это центральный музей Тавриды в Симферополе, коллекция которого насчитывает более 100 тыс. экспонатов. Включить в план маршрута на Russpass можно дворец Александра III в Массандре, музей-заповедник "Судакская крепость", Царский курган в Керчи, водопад Джур-Джур в Алуште.

Сотрудничество с проектом стало возможно после подписания осенью 2020 года соглашения между столичным комитетом по туризму и министерством курортов и туризма республики Крым.

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать маршрут путешествия по России. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах.