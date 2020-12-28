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Собянин открыл после реконструкции три поликлиники в Москве

По словам мэра столицы, это хороший подарок для москвичей в преддверии Нового года
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС, архив
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники № 98 (филиал № 2) на Чертановской улице. Одновременно по видеосвязи он также открыл две капитально отремонтированные детские поликлиники - филиал № 2 ДГП № 38 в районе Арбат и филиал № 1 ДГП №1 40 в Северном Тушине.

"Мы в этом году запустили масштабную программу реконструкции городских поликлиник. Это самая масштабная программа амбулаторного звена - звена, которое находится на передовой, и практически все москвичи в течение года посещают поликлиники. Огромный наплыв людей, здесь нужны комфорт и хорошее оборудование. Первые ласточки - три первых поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года. Это хороший подарок и для москвичей, и для медицинского персонала", - сказал Собянин.

Он отметил, что в следующем году после капремонта вновь откроются еще десятки поликлиник.

"Очень важно, чтобы это (ремонт) происходило быстро и качественно, потому что москвичи вынуждены пользоваться другими поликлиниками. Никогда в Москве с такой скоростью поликлиники не реконструировались. Считанные месяцы проходят от начала до конца [работ]", - сказал мэр.

Несмотря на дефицит денежных средств, в следующем году капремонт поликлиник останется одним из приоритетов работы правительства города, подчеркнул Собянин.

Трехэтажное здание медицинского учреждения на Чертановской улице площадью порядка 2 тыс. кв. м было построено в 1974 году. Комплексная реконструкция поликлиники была начата в марте, а завершена в декабре текущего года.

Мощность учреждения была сохранена и составляет 320 посещений в смену.

Для внедрения нового стандарта столичных поликлиник до 2024 года правительство Москвы реализует программу закупки нового оборудования, найма дополнительных врачей и обучения персонала, проведет реорганизацию пространства в зданиях поликлиник, которые не требуют ремонта, построит 30 новых зданий поликлиник в районах, проведет реконструкцию 137 зданий поликлиник.

Фактически в течение ближайших лет будет капитально отремонтирована треть поликлинического фонда города. В основном это поликлиники, построенные 50-70 лет назад. В ходе работ в поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в том числе "тяжелой техники".

В настоящее время комплекс городского хозяйства города Москвы ведет работы по реконструкции 37 городских поликлиник общей площадью свыше 120 тыс. кв. м.

Теги
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