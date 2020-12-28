Власти Москвы не планируют отменять рождественские богослужения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рождественские богослужения в Москве состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"В Москве подобного не планируется", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, планируется ли в Москве отменять богослужения как в других регионах России.

Он подчеркнул, что все религиозные мероприятия в столице состоятся с соблюдением антикоронавирусных мер. "Обязательно будут соблюдены все меры предосторожности: масочно-перчаточный режим, социальная дистанция и так далее", - заключил Сучков.