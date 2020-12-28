Московская канатная дорога восстановила работу после технического сбоя

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московская канатная дорога восстановила работу после временной приостановки из-за сбоя в подаче электричества на территорию спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе спортивно-развлекательного комплекса.

"Канатная дорога восстановила работу в штатном режиме после кратковременного сбоя в подаче электроэнергии", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник канатная дорога была вынуждена приостановить перевозку пассажиров, а также приостановить работу детской горнолыжной школы и катание на склоне. В 16:55 произошло нарушение подачи электроэнергии на территорию спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" со стороны города, из-за чего движение воздушной трассы автоматически приостановилось, а освещение горнолыжного склона было утеряно.

Для спуска всех пассажиров до станций был запущен резервный генератор. До полного восстановления подачи электроэнергии московская канатная дорога и прием для катания гостей на склон были закрыты.