Пятнадцать букв-указателей "М" московского метро продали на аукционе за 250 тыс. рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Аукцион исторических букв-указателей "М" московского метрополитена прошел в понедельник за 20 минут, пятнадцать лотов были проданы за 250 тыс. рублей, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня прошел предновогодний аукцион исторических букв "М" московского метро. В нем принимали участие счастливчики, заранее прошедшие регистрацию. Все 15 лотов были разыграны за 20 минут. Итоговая сумма составила - 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Самыми дорогими лотами аукциона стали указатели "М" со станций "Арбатская" и "Пушкинская" - их стоимость на торгах достигла 19 тыс. рублей за каждый лот. Следующими по популярности стали буквы с таких станций, как, в частности, "Улица 1905 года", ее оценили в 18 тыс. рублей и "Лубянка" - 17 тыс. рублей.

"Замена навигации [в московском метрополитене] продолжается", - отмечается в сообщении.