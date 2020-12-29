Почти 260 работ подали на конкурс "Мастерская новогодних чудес" в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Дети и взрослые прислали почти 260 работ на московский конкурс "Мастерская новогодних чудес", который начался 10 декабря. Он впервые проходит в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Мосприроды.

"В этом году номинацией для конкурса "Мастерская новогодних чудес - 2020" была выбрана "Елочная новогодняя игрушка". На сегодня к нам поступило уже 259 работ. Возраст участников совершенно разный, от четырех до 63 лет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что участники проявили творческую фантазию, воображение и креативность.

"Игрушки и видеоролики получились разнообразные. Очень много было изготовлено новогодних символов 2020 года - бычков, Дедов Морозов, Снегурочек, колокольчиков, шаров, сказочных героев, были кормушки для птиц, новогодние часы, снежинки и даже цветы", - рассказали в пресс-службе.

По данным организаторов, игрушки были изготовлены из шишек, дисков, лампочек, стаканчиков, пластика, орехов, желудей, мешковины, яичных упаковок, картона, пробок, бумаги и других материалов.

Видеопрезентации или ссылки на видео новогодней поделки принимаются до 30 декабря 2020 года. Обязательные условия - видео должно быть продолжительностью не более 2 минут, объемом не более 300 Мб. От одного автора принимается одна работа и, соответственно, одна видеопрезентация.