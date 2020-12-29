В Москве опубликовали график работы городских учреждений на новогодних праздниках

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. График работы городских учреждений в новогодние праздники стал известен в Москве, например, будут функционировать 20 дежурных центров госуслуг "Мои документы". Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Центры госуслуг "Мои документы": 30 декабря во всех центрах госуслуг Москвы действует сокращенный рабочий день до 15:00. 31 декабря с 09:00 до 18:00 будут открыты 3 дежурных центра. 1 января с 09:00 до 18:00 откроются 20 дежурных центров. Сотрудники будут оформлять только услуги по регистрации отдельных актов гражданского состояния", - говорится в сообщении.

Со 2 по 8 января 11 дежурных центров будут работать с 10:00 до 19:00. Дежурные офисы в эти дни также окажут ограниченный перечень услуг (оформление и выдача соцкарты, оформление льготного статуса предпенсионера и регистрация актов гражданского состояния).

Отмечается, что во время праздников продолжат работу и ветеринарные клиники. Кроме того, 31 декабря во дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС выходной день. Отделы будут работать только на регистрацию заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям. В Москве в новогодние праздники можно будет пожениться в четырех отделах ЗАГС, подать заявление на регистрацию брака - онлайн, а 9 января столичные отделы ЗАГС начнут работать в обычном режиме.

"В центрах соцобслуживания и их филиалах с 31 декабря по 10 января выходной. Но все праздничные дни соцработники будут выполнять заявки на доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, с 26 сентября находящимся на домашнем режиме. Во время праздников центры соцобслуживания продолжат дистанционное предоставление консультаций по получению соцуслуг, психологической и юридической помощи", - добавляется в материале.

Флагманские центры занятости населения "Моя работа" и отделы трудоустройства 30 декабря будут работать с 09:00 до 15:00, а с 31 декабря по 10 января они закрыты. Центр "Моя карьера" с 31 декабря по 10 января для посетителей будет закрыт, но справочная служба продолжит работать круглосуточно. Центры поддержки семьи и детства 30 декабря будут работать с 09:00 до 17:00, а с 31 декабря по 10 января они работать не будут. С 1 по 10 января у клубных пространств "Мой социальный центр" выходные дни. Онлайн-мероприятия будут проходить по расписанию.