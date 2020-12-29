Переход между станциями "Динамо" и "Петровский парк" открыли в московском метро

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пересадка между станциями метро "Петровский парк" Большой кольцевой линии и "Динамо" Замоскворецкой линии открыта для пассажиров. Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"В преддверии Нового года строители закончили очень важную, нужную и очень трудную работу: соединили станции "Петровский парк" и "Динамо". Это станции двух разных линий - Замоскворецкой и БКЛ, [теперь] они соединены, и не надо подниматься наверх, можно пройти по комфортному переходу с эскалатором. Работа была сложнейшей: водоносные грунты, плавуны, пришлось замораживать и уже вручную прокладывать этот путь", - сказал Собянин.

Он уточнил, что станция "Петровский парк" была открыта в 2018 году в составе первого участка Большой кольцевой линии метро, но строительство пересадки на "Динамо" пришлось отложить из-за очень сложных грунтов. Теперь все проблемы решены и пассажиры смогут переходить с "Петровского парка" на "Динамо" под землей - как на любом другом пересадочном узле метро: больше не надо подниматься, идти по улице, дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу. Время пересадки сократится в три раза - с шести до двух минут.

"Станция "Динамо" - это памятник культуры, поэтому было необходимо сохранить все элементы этой уникальной станции. С другой стороны, рядом строился стадион "Динамо", огромное сооружение, и тоже нужно было аккуратно проходить возле этих конструкций. Все это, в конце концов, было реализовано качественно. Я поздравляю жителей. Здесь десятки тысяч людей выходят на этих станциях и будут пользоваться замечательным, красивым переходом. Спасибо строителям", - заключил Собянин.

Пересадка между станциями "Петровский парк" БКЛ и "Динамо" Замоскворецкой линии представляет собой двухуровневый тоннель длиной порядка 200 м, который соединяет западный торец станции "Петровский парк" и центральную часть перронного зала станции "Динамо". В первом уровне тоннеля расположена пассажирская зона, во втором - технологические помещения (машинный зал эскалатора, венткамеры, электрощитовые, местная водоотливная установка). В составе нового пересадочного узла построены: лестничные марши с платформы станции "Петровский парк" и на платформу станции "Динамо"; подходные пешеходные коридоры из вестибюля и пешеходные мостики через ж/д пути; наклонный ход с 4 эскалаторами длиной 55 м, технологическими и служебными помещениями.