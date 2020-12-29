Почти 70% выпускников программы "Бизнес уик-энд. Компетенции" стали самозанятыми

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 70% выпускников программы "Бизнес уик-энд. Компетенции" зарегистрировались в качестве самозанятых, сообщает во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"На участие в программе зарегистрировались более тысячи человек, но полностью прошли ее около 500. Для успешного завершения курса требовалось не только посещение вебинаров, но и выполнение практических домашних заданий. С этим справились наиболее дисциплинированные и целеустремленные слушатели. Почти 70% из них - 335 человек - сразу же после окончания обучения зарегистрировались в качестве самозанятых", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Серия практических вебинаров для москвичей, планирующих стать самозанятыми, проходила в течение шести недель с начала ноября в рамках проекта "Бизнес уик-энд", реализуемого под эгидой департамента. В ней приняли участие слушатели в возрасте от 16 до 55 лет. Участники могли выбрать для освоения в рамках программы одну из трех компетенций. Курс "Ведение корпоративного аккаунта в социальных сетях" собрал 37% слушателей, "Навык создания одностраничного сайта (лендинга) на конструкторе" - 33%, "Контент-менеджмент для интернет-магазина" - 30%.

"Бизнес уик-энд" - бесплатный проект по обучению студентов колледжей и вузов основам ведения бизнеса. Всего с момента запуска проекта в октябре 2018 года в его мероприятиях, включая однодневные квесты и тренинги, долгосрочные учебные программы, а также форумы "Молодой предприниматель Москвы" и "Студенческий фестиваль предпринимательства", приняли участие более 70 тыс. москвичей.