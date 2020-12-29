Исторический артефакт XIX века открыли в сквере у Ростокинского акведука в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Элемент водосборного колодца Мытищинского водопровода, которому около 200 лет, открыли в сквере около Ростокинского акведука в Москве. Исторический артефакт был обнаружен в ходе работ по программе "Моя улица" в 2017 году и отреставрирован, об этом в понедельник сообщили в пресс-центре Мосгордумы.

"До недавнего времени считалось, что от Мытищинского водопровода сохранилось всего три исторических памятника - наш знаменитый Ростокинский акведук, а также два не менее известных столичных фонтана: Никольский на Театральной площади и Петровский возле Академии наук. И сегодня мы с радостью и гордостью открываем четвертый объект, который был найден при проведении работ по программе "Моя улица" в 2017 году", - сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, чьи слова также приводятся в сообщении, колодец является частью инженерной конструкции Мытищинского водопровода второй очереди. "Он представляет собой не только археологический объект, но и памятник истории науки и техники того времени. Реставраторы привели колодец в порядок, и теперь все желающие могут любоваться им", - добавил Кондрашев.

Кроме этого, префект Северо-Восточного административного округа Москвы Алексей Беляев сообщил, что сквер вдоль улицы Малахитовая был благоустроен в текущем году. Здесь обновили пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение, а также высадили деревья и создали комфортное пространство для отдыха.

Колодец относится к периоду первой реконструкции водопровода, проведенной в 1828-1835 годах по проекту генерал-майора инженера Николая Яниша. Тогда подземную кирпичную галерею частично заменили на чугунные трубы, для доступа к которым устроили подобные колодцы.